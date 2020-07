NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois wertete die Resultate in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Die Stuttgarter hätten die Markterwartungen übertroffen. Das Zahlenwerk könnte eine weitere Bestätigung dafür sein, dass sich die bilanzielle Situation der Unternehmen aus der Automobilbranche entspannt habe./la/He