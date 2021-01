NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Nach ersten Quartalszahlen aus der Branche dürfte der Fortgang der Berichtssaison gute Nachrichten mit sich bringen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im laufenden Jahr werde sich die Nachfrage auf den großen Absatzmärkten voraussichtlich erholen. Unter den deutschen Herstellern bleibe Daimler sein Favorit./bek/tih