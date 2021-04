NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Autobauer habe erneut positiv überrascht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Freitag. Die Stuttgarter hätten über alle Regionen hinweg und vor allem in China stark abgeschnitten./la/edh