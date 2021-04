NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der für Mercedes-Benz angehobene Ausblick habe überrascht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daimler erscheine derzeit unterbewertet./mf/mis