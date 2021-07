NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Daimler nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei die Qualität der Kennziffern und der Treiber beim Autobauer positiv ausgefallen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings sei der Ausblick leicht durchwachsen./tav/mis