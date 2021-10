ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der bereinigte freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der starke Auftragsbestand in der Trucksparte deute eine hohe Nachfrage an, der das Unternehmen aktuell nicht nachkommen könne. Die Markterwartungen an das Gesamtjahr dürften leicht steigen./men/ajx