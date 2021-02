FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Daimler von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert der Papiere von 44 auf 68 Euro angehoben. "Mit Blick auf den angekündigten Spin-Off von Daimler Truck dürfte sich der Aktienkurs bis Ende 2021 eher an den Fortschritten der geplanten Auf- beziehungsweise Abspaltung als an der operativen Entwicklung orientieren", schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negative Effekte der Corona-Pandemie träten da in den Hintergrund./ag/ajx