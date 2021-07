HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach Eckdaten zum zweiten Quartal von 78 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autokonzern habe überraschend starke Zahlen präsentiert und der Corona-Pandemie sowie dem Halbleiter-Mangel getrotzt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erstaunlich sei, "dass nach Jahren des Klagens über hohe Transformationskosten plötzlich fast Traum-Renditen erzielt werden". Er glaubt jedoch nicht, dass die Gewinne im zweiten Halbjahr "einfach so fortgeschrieben werden können"./edh/bek