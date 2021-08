NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Daimler von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 82 Euro gesenkt. Das Kurspotenzial von Daimler erscheine mittlerweile begrenzt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Grundsätzlich blicke er aber optimistisch auf Autobauer insgesamt und deren Fähigkeit, die Gewinnmargen schrittweise zu steigern - durch den Einsatz von weniger Kapital auf eine effizientere Art und Weise./mis/ajx