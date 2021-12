HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach der Abspaltung von Daimler Truck von 96 auf 82 Euro gesetzt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Mit der Aufspaltung in Mercedes-Benz und Daimler Truck trägt der Konzern der Tatsache Rechnung, dass das Pkw- und das Lkw-Geschäft keinerlei Gemeinsamkeiten mehr haben, und dass die Summe der Teile an der Börse mehr Wert sein könnte als der

Daimler-Konzern bisher", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/mis