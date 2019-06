NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler mit Blick auf den chinesischen Markt auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die dortige Nachfrage sei besser als erwartet und die Absätze von Premium-Autobauern boomten, wie Daten für den Mai zeigten, schrieb Analyst Robin Zhu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei rage allerdings BMW mit einem Plus von über 30 Prozent einmal mehr heraus, während die Daimler-Tochter Mercedes mit plus 0,6 Prozent eine stabile Entwicklung zeige./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 20:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





