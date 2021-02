NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Daimler nach Geschäftszahlen und einem Ausblick von 72 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit der Prognose für die Profitabilität in diesem Jahr habe sich der Autobauer quasi das Beste für zuletzt aufgehoben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margenziele für das Pkw- und das Lkw-Geschäft lägen über den Markterwartungen./bek/tih