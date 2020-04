NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler nach der Telefonkonferenz zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Autobauer bereite sich auf ein schwieriges zweites Quartal vor, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management habe sich aber mit Blick auf die Maßnahmen zur Begegnung der Covid-19-Krise optimistisch geäußert. So würden Investitionen und operative Ausgaben gekürzt sowie Entscheidungsprozesse verkürzt. Ferner sei die Belegschaft im zweiten Quartal in Kurzarbeit und die Produktion werde stark an die Situation angepasst, um einen Bestandsaufbau zu vermeiden./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 07:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 07:50 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.