NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler von 47 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell für die Stuttgarter an den Autoabsatz im Juli und August an. Der Experte hob seine operativen Ergebnisschätzungen und sieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie für 2020/2021 nun um 5 Prozent über dem Marktkonsens./ag/tih