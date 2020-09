NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Präsentation der neuen S-Klasse, die weiterhin Maßstäbe in der Oberklasse setzen sollte, habe ihn sehr beeindruckt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Stuttgarter Autobauer der Konkurrenz mit der anstehenden Version eines Plug-in-Hybrids sowie einer vollelektrischen Version einen Schritt voraus./gl/ajx