NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler nach einem Austausch mit dem Finanzchef der Lkw- und Bussparte, Jochen Götz, auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das Managementteam bleibe dem Vorhaben, Kosten zu senken, nach wie vor verpflichtet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte die Ergebnisse im europäischen Raum antreiben./mf/ck