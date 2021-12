NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler nach der Abspaltung des Nutzfahrzeuggeschäfts von 98 auf 90 Euro angepasst und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi spricht in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Neubeginn - auch mit Blick auf die Umfirmierung in Mercedes-Benz Group Anfang Februar 2022. Er kann sich künftig auch noch eine Abspaltung des Geschäfts mit Luxuskarossen vorstellen./ag/tih