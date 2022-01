NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Erwartungen an das Wachstum der globalen Automobilproduktion im Jahr 2023. Er begründete dies mit einer vorsichtigeren Haltung, was die Nachfrage nach Ersatzfahrzeugen im Zuge des Technologiewandels zur Elektromobilität betrifft. Für die großen deutschen Hersteller wie Daimler werde die Präsenz von Tesla mit dem neuen Werk bei Berlin drei Jahre lang zur wohl größten Bedrohung./tih/edh