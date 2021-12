Aktie in diesem Artikel Daimler Truck 31,70 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Daimler Truck als Weltmarktführer im Lkw-Geschäft bei einem Kursziel von 40 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analystin Daniela Costa hält die Umsatzentwicklung im kommenden Jahr laut ihrer am Montag vorliegenden Studie für sehr gut vorhersehbar. Zudem rechnet sie innerhalb der kommenden fünf Jahre mit zweistelligen Margen, nachdem man bisher Volvo, Scania und Paccar in puncto Profitabilität noch hinterher hinke. Als dritten Kaufgrund nennt Costa die günstige Bewertung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 00:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.