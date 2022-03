Umweltschützer legen Widerspruch gegen Genehmigung von Tesla-Gigafactory in Grünheide ein. J&J und Legend Biotech kommen Zulassung von zellbasierter Krebstherapie in der EU näher. CompuGroup an Übernahme von Gesundheitsdaten-Analysten Insight Health interessiert. Deutsche Bank holt sich Ex-Chef des norwegischen Staatsfonds in den Aufsichtsrat. Arbeitsdirektorin Stephanie Coßmann verlässt LANXESS zum Ende des Monats.