NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Viertquartalszahlen und die jüngsten Statements zu den Fahrzeugauslieferungen des Lkw-Herstellers habe sie ihre Umsatz- und Profitabilitätsprognosen für 2022 reduziert, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre beibehaltene Kaufempfehlung für die Aktie begründete sie damit, dass die operativen und konjunkturellen Risiken im aktuellen Kurs bereits eingepreist seien./edh/mis