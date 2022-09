Aktie in diesem Artikel Daimler Truck 24,85 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler Truck angesichts der IAA-Nutzfahrzeugmesse auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Auf der Messe sei viel über den Einsatz von Elektroantrieben im Nutzfahrzeug gesprochen worden, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unternehmen hätten derweil einen generell positiven Ton angestimmt, was die kurzfristige Nachfrage betrifft. Bei Daimler Truck bleibe diese offenbar sehr stark./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 03:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.