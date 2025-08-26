Daimler Truck Aktie
Marktkap. 30,87 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck auf "Buy" belassen. Die Schätzungen für die Investitionen seitens der Kunden der europäischen Nutzfahrzeughersteller ließen aktuell für das laufende Jahr einen Rückgang erwarten, anders als noch im Januar, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Die anhaltende Kaufzurückhaltung mache sich in der Auftragslage bemerkbar. Allerdings baue sich eindeutig eine aufgestaute Nachfrage auf. Aspinall geht davon aus, dass die Auftragseingänge im August eher dem guten Trend im Juli als dem schwachen Juni-Trend entsprechen dürften./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:22 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,12 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|19:16
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|19:16
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|19:16
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.07.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.06.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG