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Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

09:06 Uhr
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Michael Aspinall am Freitag in seiner ersten Reaktion. Auch wenn der Nutzfahrzeugbauer die Jahresziele bestätigt habe, sollte der Ausblick auf das Schlussquartal seiner Einschätzung nach positiv gewertet werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,86 €		 Abst. Kursziel*:
38,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,68%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

09:16 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09:11 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09:06 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
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