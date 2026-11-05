Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Michael Aspinall am Freitag in seiner ersten Reaktion. Auch wenn der Nutzfahrzeugbauer die Jahresziele bestätigt habe, sollte der Ausblick auf das Schlussquartal seiner Einschätzung nach positiv gewertet werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks