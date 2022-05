NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das erste Quartal des Lkw-Bauers sei durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der Umsatzausblick wurde wegen aktueller Preise und Währungsbewegungen erhöht./ag/la