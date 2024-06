Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

13:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Es gebe Anzeichen dafür, dass der Lkw-Hersteller in Kürze einen positiveren Ton zum Deutschland-Geschäft anschlagen werde, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für das diesjährige Wachstum der Stuttgarter liege unter dem Unternehmensziel und erscheine damit zu konservativ./edh/tih

