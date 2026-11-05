Daimler Truck Aktie
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Marktkap. 31,09 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
AI Analyse
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang sei wie erwartet schwach, schrieb Nick Housden am Freitag in seiner ersten Reaktion auf das dritte Quartal. Er habe zwar unter dem Analystenkonsens gelegen, doch er glaubt, dass die Erwartungen von Investoren schon niedriger lagen. Gesund wirke der Free Cashflow./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
39,54 €
|Abst. Kursziel*:
59,33%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
40,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,79%
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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