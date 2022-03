NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der diesjährige Ausblick des Nutzfahrzeugbauers unterstelle nur minimale Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies passe nicht zum jüngsten Kursrückgang, der dafür spreche, dass die Erwartungen wegen des Konflikts um etwa 25 Prozent sinken müssten. Sobald die Stimmung sich bessert, habe die Aktie im Sektorvergleich besonders viel Potenzial./tih/jha/