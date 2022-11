NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Tom Narayan beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit aktuellen Zulassungszahlen für schwere Lastwagen in Europa. Ähnlich wie in den USA hätten diese im dritten Quartal ihren Verbesserungstrend bestätigt. Dies unterstütze seine positivere Haltung zu Nutzfahrzeugen im Vergleich zum Automobilmarkt, die auf alternden Flotten beruhe. Lkw-Käufe seien auch nicht von Konsumausgaben abhängig./tih/ajx