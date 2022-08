NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Dem Nutzfahrzeughersteller gelinge es weiter, die Ergebnisse von Quartal zu Quartal zu verbessern, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das dürfte sich auch im dritten und vierten Quartal fortsetzen./bek/jha/