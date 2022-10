NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach einem Besuch der Messe IAA Nutzfahrzeuge auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die meisten Lkw-Hersteller sähen weiterhin starke Endmärkte und verfügten über eine solide Preissetzungsmacht, wodurch sie zusätzliche Kosten weitergeben könnten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Hinsichtlich wasserstoffbasierter Antriebslösungen stehe Daimler Truck mit an der Spitze der technologischen Entwicklung./la/tav