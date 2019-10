FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Daimler nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Der Autobauer habe etwas besser als erwartet abgeschnitten, aber den Ausblick für die Lkw-Sparte gesenkt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet sowohl für das Schlussquartal als auch für das kommende Jahr mit einem anhaltend schwierigen Marktumfeld sowie entsprechenden Belastungen für die operative Entwicklung. Die Erwartungen an die anstehenden Kapitalmarktveranstaltungen erschienen sehr hoch./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 14:41 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / 14:58 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.