NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone mit Blick auf Zahlen sowie den Umbau des Lebensmittelherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem klängen die angekündigte Neuorganisation sowie die damit verbundenen, aktionärsfreundlichen Aussagen erfreulich./gl/mis