Jefferies & Company Inc.

Danone Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone nach Zahlen von 56 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Deboo setzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie des Nahrungsmittelherstellers hoch. Damit werde der höhere Umsatz auf vergleichbarer Fläche widergespiegelt sowie auch die Margenverbesserung, schrieb er. In seinen Schätzungen gehe er nicht von einem Ausstieg aus dem Russland-Geschäft aus, ergänzte Deboo./ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 05:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2023 / 07:00 / ET

