NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Lebensmittelherstellers liege dank einer starken Preisentwicklung über der Konsensschätzung, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine positive Überraschung seien auch die Margen im ersten Halbjahr. Derweil lägen die Erwartungen für das vergleichbare Umsatzwachstum im Jahr bereits am oberen Ende der Zielspanne, welches Danone nun anpeile./gl/mis

