Jefferies & Company Inc.

Danone Buy

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Diese seien ein guter Beweis dafür, dass bei dem Lebensmittelhersteller immer noch alles nach Plan laufe, schrieb Analyst David Hayes in einem ersten Kommentar am Donnerstag. Die Franzoden hätten in wesentlichen Geschäftsbereichen geliefert./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 01:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 01:58 / ET

