Bernstein Research

Danone Market-Perform

11:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Lebensmittelhersteller habe erneut stark abgeschnitten und mit dem organischen Umsatzwachstum sowie den Margen die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Bruno Monteyne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzung für die Marge liege allerdings schon am oberen Ende der Zielspanne, welches Danone nun für das Jahr anpeile./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 05:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 05:57 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com