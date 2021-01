NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Danone vor Zahlen zum vierten Quartal von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst John Ennis passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Nahrungsmittelkonzerns bis 2021 leicht nach unten an. Dabei berücksichtigte Ennis vor allem die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt und etwas geringere Erwartungen an das Wachstum aus eigener Kraft./la/he