NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Einen Führungswechsel bei Danone würde sie begrüßen, da das Management Vertrauen verspielt habe, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei auch einer der Gründe gewesen für ihre Abstufung im Dezember./ajx/tih