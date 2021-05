NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Wechsel an der Konzernspitze. Kurzfristig rechnet sie mit einer positiven Kursentwicklung, da die Anleger auf die Chance einer Trendwende bei den Franzosen setzen dürften./ag/gl