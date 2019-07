NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Danone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Falls der Lebensmittelhersteller wirklich an einem Wendepunkt angelangt sei, müsse er ihn davon überzeugen, dass eine Umsatzerholung in den kommenden zwölf Monaten nicht nur einer schwachen Vergleichsbasis aus dem vorangegangenen Jahr geschuldet wäre, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Brauereikonzern Carlsberg sei vor einigen Jahren aus einer vergleichbaren Situation gestartet und habe erfolgreich gezeigt, was möglich sei./gl/he



