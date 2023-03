RBC Capital Markets

Danone Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Mit drei Prozent dürfte das Marktwachstum von Danone dem von Nestle gleichkommen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während Nestle nicht so besonders sei, wie die Investoren derzeit glaubten, biete der Neustart von Danone bei den Margen Aufwärtspotenzial für die zukünftige finanzielle Entwicklung./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 00:45 / EDT

