NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das zweite Quartal des Lebensmittelkonzerns dürfte durch das Geschäft mit Wasser belastet sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das ändere aber nichts daran, dass Danone eines der solidesten Zahlenwerke der Branche im Gesamtjahr abliefern sollte. Eine erwartete Erholung im zweiten Halbjahr und die Unterbewertung der Aktie sprächen für eine Übergewichtung./mf/jha/