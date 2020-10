NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Zahlen auf "Overweight" belassen. Das Umsatzwachstum der Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller im dritten Quartal dürfte robust ausgefallen sein und sich im Vergleich mit dem zweiten Jahresviertel verbessert haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Unter den Value-Titeln bevorzugt sie Danone und Ontex, auch wenn die kurzfristigen Aussichten herausfordernd blieben./ajx/edh