NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. An ihren Gewinnerwartungen je Aktie für 2020 gebe es nur geringfügige Änderungen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufmerksamkeit der Anleger liege bei dem Lebensmittelkonzern nun auf einer Erholung im Jahr 2021./tih/mis