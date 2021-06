NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 75 Euro angehoben. Die Veränderungen in der Führung böten den Franzosen die beste Chance seit zehn Jahren, ihr volles Portfoliopotenzial auszuschöpfen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin traut dem Konzern ein Wachstum aus eigener Kraft ein Wachstum zwischen 3 und 5 Prozent zu sowie eine Marge im hohen Zehnprozentbereich bis 2025./ag/zb