NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Zahlen für das erste Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie ein attraktives Turnaround-Potenzial bei dem Lebensmittelkonzern. Die Resultate seien stark gewesen und die Telefonkonferenz mit dem Managerment habe mit Blick auf die Erholung der Geschäfte für Zuversicht gesorgt./mis/jha/