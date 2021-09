NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti widmete sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eingehend den Sparmöglichkeiten und Investitionen der Franzosen. Der Nahrungsmittelkonzern habe einige Hebel, um mittelfristig im Schnitt um 3 bis 5 Prozent zu wachsen und die Profitabilität zu steigern./ag/edh