NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Bericht des Lebensmittelkonzerns habe sie gleich mehrfach zufrieden gestimmt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So komme einerseits das Wachstum des Konzerns voran, und andererseits habe Danone trotz Kostensteigerungen robuste Margen ausgewiesen./tav/mis