NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das Umsatzwachstum auf bereinigter Basis habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Insgesamt sei das Zahlenwerk des Nahrungsmittelkonzerns für das Gesamtjahr 2021 solide ausgefallen./edh/gl